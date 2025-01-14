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Опрос ЦСИ среди уроженцев Западного Азербайджана разоблачил армянскую ложь

Опрос ЦСИ среди уроженцев Западного Азербайджана разоблачил армянскую ложь Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос среди уроженцев Западного Азербайджана, результаты которого опровергли заявления армянской стороны о добровольном переселении азербайджанцев с территории современной Армении.
Внутренняя политика
14 января 2025 г. 14:11
Опрос ЦСИ среди уроженцев Западного Азербайджана разоблачил армянскую ложь

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос среди уроженцев Западного Азербайджана, результаты которого опровергли заявления армянской стороны о добровольном переселении азербайджанцев с территории современной Армении.

Как сообщает Report, в опросе, проведенном с 9 по 12 января 2025 года, приняли участие 1000 человек. Выборка была сформирована пропорционально распределению населения по районам и городам, где ранее проживали респонденты.

98,5% опрошенных заявили, что не получали от правительства Армении никакой компенсации при вынужденном переселении, 1,5% затруднились ответить. Эти данные полностью опровергают заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанное 8 января 2025 года, о том, что якобы более 160 тысяч азербайджанцев получили компенсацию.

Кроме того, заявление главы армянского МИД противоречит публичным высказываниям бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, сделанным 23 июля 1993 года на встрече с членами террористической организации "Еркрапа". В своем выступлении он упоминал о политике этнической чистки, проводимой в отношении западных азербайджанцев.

Опрос проводился методом компьютеризированных телефонных интервью. Участие было добровольным и анонимным, респондентам разъяснялось, что данные будут использованы только в обобщенном виде для исследований. Погрешность результатов составляет 3% при 95% уровне доверия.

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Версия на азербайджанском языке STM-in Qərbi azərbaycanlılar arasındakı sorğusu Ermənistan tərəfinin yalanlarını ifşa edib

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