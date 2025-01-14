Опрос ЦСИ среди уроженцев Западного Азербайджана разоблачил армянскую ложь

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос среди уроженцев Западного Азербайджана, результаты которого опровергли заявления армянской стороны о добровольном переселении азербайджанцев с территории современной Армении.

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос среди уроженцев Западного Азербайджана, результаты которого опровергли заявления армянской стороны о добровольном переселении азербайджанцев с территории современной Армении.

Как сообщает Report, в опросе, проведенном с 9 по 12 января 2025 года, приняли участие 1000 человек. Выборка была сформирована пропорционально распределению населения по районам и городам, где ранее проживали респонденты.

98,5% опрошенных заявили, что не получали от правительства Армении никакой компенсации при вынужденном переселении, 1,5% затруднились ответить. Эти данные полностью опровергают заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанное 8 января 2025 года, о том, что якобы более 160 тысяч азербайджанцев получили компенсацию.

Кроме того, заявление главы армянского МИД противоречит публичным высказываниям бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, сделанным 23 июля 1993 года на встрече с членами террористической организации "Еркрапа". В своем выступлении он упоминал о политике этнической чистки, проводимой в отношении западных азербайджанцев.

Опрос проводился методом компьютеризированных телефонных интервью. Участие было добровольным и анонимным, респондентам разъяснялось, что данные будут использованы только в обобщенном виде для исследований. Погрешность результатов составляет 3% при 95% уровне доверия.