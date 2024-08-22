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Опрос: 91% респондентов удовлетворены работой Администрации президента Ильхама Алиева

Опрос: 91% респондентов удовлетворены работой Администрации президента Ильхама Алиева В Азербайджане 91% опрошенных удовлетворены работой Администрации президента Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 12:20
Опрос: 91% респондентов удовлетворены работой Администрации президента Ильхама Алиева

В Азербайджане 91% опрошенных удовлетворены работой Администрации президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, это следует из результатов опроса, проведенного итальянской компанией SWG SPA, зарегистрированной в Центральной избирательной комиссии для проведения exit-poll на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Опрос проводился с 15 июля по 15 августа среди местных избирателей. Согласно его результатам, 81% респондентов полностью поддерживают работу администрации, 10% выражают относительную поддержку, 5% не поддерживают, и 4% затруднились с ответом.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev's leadership garners 91% approval among Azerbaijani population, survey reveals
Версия на азербайджанском языке Sorğu: Prezident İlham Əliyevin idarəçiliyindən məmnunluq 91 faizdir  

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