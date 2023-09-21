Опрос: 63,3% респондентов поддерживают диалог с армянами Карабаха

Центр социальных исследований провел опрос среди азербайджанского населения с целью изучить общественное мнение о диалоге с представителями армян, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.

Центр социальных исследований провел опрос среди азербайджанского населения с целью изучить общественное мнение о диалоге с представителями армян, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщили Report в центре, согласно результатам опроса, 63,3% респондентов поддержали проведение диалога, 27,4% - выступили против, а 9,2% опрошенных затруднились высказать свое мнение по этому поводу.

Среди поддержавших диалог респондентов 49% считают предпочтительным вести диалог через прямые контакты; 37,3% считают приемлемым любой формат; 12,2% считают необходимым участие посредников; 1,6% участников затруднились высказать свое мнение.

Отметим, что телефонный опрос проводился с 8 по 11 сентября 2023 года среди 390 респондентов старше 18 лет, проживающих в 12 различных экономических районах страны.

Учитывая количество опрошенных, доверительный интервал составил 95%, а маржа ошибки - 5%.