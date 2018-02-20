Определился орган, который выкупит более 2 тысяч жилых и нежилых объектов для государственных нужд

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял решение "Об определении необходимых для государственных нужд земель и органа, который будет скупать эти земли".

Как передает Report, данное решение подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

Согласно решению, принадлежащие гражданам на территории Ясамальского района города Баку 1300 объектов между улицами Набат Ашурбейова, Сулейман Тагизаде, Абдулла Шаиг и Чингиз Мустафаев, 880 на проспекте Нариман Нариманова между улицами Исмаилбей Гуткашенлы, Башир Сафароглу и Мирзаага Алиев, общей численностью в 2010 жилых и нежилых объектов в соответствии с Генеральным планом, будут куплены Исполнительной властью Ясамальского района для государственных нужд с целью прокладки коммуникационных линий.

Исполнительной власти Ясамальского района поручено осуществить подготовительные меры по покупке земельных участков для государственных нужд в соответствии с законами Азербайджанской республики и представить Кабинету министров предложения в связи с данным вопросом.