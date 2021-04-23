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Определились кандидаты в члены нового состава ЦИК

Определились кандидаты в члены нового состава ЦИК Определен список кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.
Внутренняя политика
23 апреля 2021 г. 16:17
Определились кандидаты в члены нового состава ЦИК
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Определен список кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.

Report представляет этот список:

Кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от представляющей большинство в Милли Меджлисе Партии "Ени Азербайджан":

Мазахир Панахов

Ровзат Гасымов

Гусейн Пашаев

Шаитдин Алиев

Рамиз Ибрагимов

Валида Казымова

Сюраддин Гумбатов (резервный член)

Кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к одной политической партии:

Арифа Мухтарова

Ильхам Мамедов

Низами Надирханлы

Фуад Джавадов

Габиль Оруджов

Наиля Аскерова

Айдын Мурадов

Кандидаты от политических партий, которые составляют меньшинство в парламенте:

Партия великого возрождения ( BQP) - Бахшеиш Аскеров

Партия "Ана Ветен" (AVP) - Этибар Гулиев

Партия народного фронта целостного Азербайджана (BAXCP) - Микаил Рагимли

Партия гражданской солидарности (VHP) - Алмас Гахраманлы.

Два других кандидата от партий, составляющих меньшинство в парламенте, будут определены в ближайшее время.

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