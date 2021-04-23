Определились кандидаты в члены нового состава ЦИК

Определен список кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.
Report представляет этот список:
Кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от представляющей большинство в Милли Меджлисе Партии "Ени Азербайджан":
Мазахир Панахов
Ровзат Гасымов
Гусейн Пашаев
Шаитдин Алиев
Рамиз Ибрагимов
Валида Казымова
Сюраддин Гумбатов (резервный член)
Кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к одной политической партии:
Арифа Мухтарова
Ильхам Мамедов
Низами Надирханлы
Фуад Джавадов
Габиль Оруджов
Наиля Аскерова
Айдын Мурадов
Кандидаты от политических партий, которые составляют меньшинство в парламенте:
Партия великого возрождения ( BQP) - Бахшеиш Аскеров
Партия "Ана Ветен" (AVP) - Этибар Гулиев
Партия народного фронта целостного Азербайджана (BAXCP) - Микаил Рагимли
Партия гражданской солидарности (VHP) - Алмас Гахраманлы.
Два других кандидата от партий, составляющих меньшинство в парламенте, будут определены в ближайшее время.