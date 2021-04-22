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Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА

Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА Определились кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от представляющей большинство в Милли Меджлисе Партии "Ени Азербайджан".
Внутренняя политика
22 апреля 2021 г. 19:26
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА

Определились кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от представляющей большинство в Милли Меджлисе Партии "Ени Азербайджан".

"Report" представляет список кандидатов:

Мазахир Панахов

Ровзат Гасымов

Гусейн Пашаев

Шаитдин Алиев

Рамиз Ибрагимов

Завтра на заседании правления ПЕА будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов партии в члены ЦИК.

В связи с истечением срока полномочий членов ЦИК, в этом месяце комиссия формируется вновь.

Новый состав ЦИК будет сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую Партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.

Вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса на следующей неделе.

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