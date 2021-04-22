Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА

Определились кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от представляющей большинство в Милли Меджлисе Партии "Ени Азербайджан".
"Report" представляет список кандидатов:
Мазахир Панахов
Ровзат Гасымов
Гусейн Пашаев
Шаитдин Алиев
Рамиз Ибрагимов
Завтра на заседании правления ПЕА будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов партии в члены ЦИК.
В связи с истечением срока полномочий членов ЦИК, в этом месяце комиссия формируется вновь.
Новый состав ЦИК будет сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую Партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.
Вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса на следующей неделе.