Определилась процедура доставки в Азербайджан тел умерших граждан

С учетом применяемого в Азербайджане особого карантинного режима, решение об открытии границ страны в ближайшее время будет принято лишь после 20 апреля 2020 года, проанализировав текущую ситуацию в связи с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Также рассмотрят вопрос возвращения на родину в соответствии с определенным графиком лиц, прошедших регистрацию в посольствах и консульствах с учетом возможностей принятия их на карантин в выделенных для этого пунктах и динамики распространения COVID-19.

Во время закрытия границ в качестве исключения дается разрешение на сопровождение тела умершего гражданина Азербайджанской Республики со стороны одного родственника (сопровождающее лицо помещается на карантин по возвращении в Азербайджан).