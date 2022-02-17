Определен перечень услуг, оказываемых несовершеннолетним в госприютах

Определен перечень услуг, оказываемые несовершеннолетним детям, в государственных учреждениях социального обслуживания в Азербайджане.

Определен перечень услуг, оказываемых несовершеннолетним в государственных учреждениях социального обслуживания в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующий постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, внесены изменения в «Правила оказания услуг в специализированных учреждениях социальной реабилитации для несовершеннолетних».

Согласно изменениям, несовершеннолетние, поступившие в приюты, обеспечиваются помещениями в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, для них будут созданы условия для их нормального развития, они будут обеспечены бесплатным питанием, одеждой, постельными принадлежностями, а также необходимой мебелью, оборудованием и принадлежностями.

Несовершеннолетним будет оказана социально-педагогическая услуга, установят наблюдение за их эмоциональным состоянием и поведением.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться здесь.