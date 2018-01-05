Определены требования для предоставления вузам Азербайджана статуса “Исследовательский университет”

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Кабинет Министров Азербайджана утвердил “Требования для предоставления ВУЗам статуса “Исследовательский университет”.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде. Статус “Исследовательский университет” будет предоставлен ВУЗам, отвечающим следующим требованиям:

1. Наличие инфраструктуры для проведения фундаментальных, прикладных и экспериментальных научных исследований, наличие электронной библиотеки, современной материально-технической базы и центра по коллективному ( совместно с другими вузами) использованию наукоемкого оборудования;

2. Публикация сотрудниками ВУЗа в последнем календарном году как минимум 10% научных статей от общего числа по республике в таких журналах как Web of Science, SCOPUS;

3. Наличие как минимум 5 профессоров или доцентов по каждой специальности, способных быть руководителями докторских диссертаций;

4. Действие при ВУЗе диссертационного совета (как минимум одного);

5. Международная аккредитация специализаций на уровне магистратуры;

6. Использование ВУЗами системы антиплагиат;

7. Получение за последние 5 лет как минимум 20 грантов от местных и международных доноров.