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Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих

Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих.
Внутренняя политика
17 мая 2025 г. 13:28
Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих

Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, реестр является государственным информационным ресурсом, содержащим сведения о государственных служащих (включая лиц, принятых на службу в качестве стажеров и с испытательным сроком, а также лиц, государственная служба которых прекращена).

Контроль за ведением реестра осуществляется Советом по управлению государственной службой.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluqçularının reyestrinin aparılmasının hüquqi və təşkilati əsasları müəyyən edilib

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