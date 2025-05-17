Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих

Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих.

Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, реестр является государственным информационным ресурсом, содержащим сведения о государственных служащих (включая лиц, принятых на службу в качестве стажеров и с испытательным сроком, а также лиц, государственная служба которых прекращена).

Контроль за ведением реестра осуществляется Советом по управлению государственной службой.