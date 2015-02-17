​Определены "Правила ведения электронного реестра услуг, оказываемых государственными органами"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила ведения электронного реестра услуг, оказываемых государственными органами".

Как сообщает Report, эти правила определяют правовые и организационные основы формирования, ведения, пользования и защиты электронного реестра услуг, оказываемых государственными органами. Главной целью ведения электронного реестра является определение общего количества и направлений услуг, оказываемых государственными органами (физическим и юридическим лицам, государственным органами т.д.), создание единой базы данных услуг и их систематизация, определение стандартов и регламента предоставления каждой услуги, ускорение темпа работ по электронизации услуг и определение приоритетных направлений в этой сфере, обеспечение интеграции информационных систем и информационных ресурсов, используемых для оказания услуг, подготовка предложений о рациональном использовании государственных средств в целях организации услуг. Финансирование затрат на содержание, деятельность и развитие электронного реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Полномочия по формированию, ведению, пользованию и защите электронного реестра возложены на Государственное агентство по услугам населению и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.