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Определены полномочные представители ПЕА на внеочередных президентских выборах

Определены полномочные представители ПЕА на внеочередных президентских выборах Определены полномочные представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 11:35
Определены полномочные представители ПЕА на внеочередных президентских выборах

Определены полномочные представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем расширенном заседании правления ПЕА.

Полномочным представителем партии на внеочередных президентских выборах назначены заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", руководитель центрального аппарата Тахир Будагов и заместитель председателя партии Али Ахмедов.

Заместитель руководителя центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам.

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