Установлены возрастной ценз и опыт вождения для управления транспортными средствами в Азербайджане

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен проект изменений в закон "О дорожном движении".

Как сообщает Report, информацию по поводу проекта представил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Согласно изменениям, предложенным в ст. 33 закона, право на управление транспортом, входящим в категорию "BE", будет предоставлено лицам старше 19-ти лет (с условием опыта вождения транспортного средства категории "B" не менее 1 года), право на вождение трамваев и троллейбусов - старше 21 года, право на управление транспортных средств категории "СЕ" - старше 21 года (с условием опыта вождения транспортных средств категории "C" не менее 3 лет), право управления транспортных средств категории "D" - старше 23 лет (до 65-летнего возраста, с условием не менее 5-летнего стажа работы в области вождения транспортного средства), право на управление транспортных средств категории "DE" - старше 26 лет (до 65-летнего возраста, с условием стажа вождения не менее 3 лет).

Предложение было вынесено на голосование и принято.