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Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами

Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 10:16
Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами

Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров №147 от 30 сентября 2004 года "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с охотой в Азербайджанской Республике".

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 9.3 закона "Об охоте", обязанности охотничьих обществ в организации и управлении охотой и охотничьими хозяйствами определяются следующим образом.

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