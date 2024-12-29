Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами

Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами.

Определены новые задачи охотничьих обществ по организации и управлению хозяйствами.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров №147 от 30 сентября 2004 года "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с охотой в Азербайджанской Республике".

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 9.3 закона "Об охоте", обязанности охотничьих обществ в организации и управлении охотой и охотничьими хозяйствами определяются следующим образом.