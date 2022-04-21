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Определены новые сроки возврата излишне уплаченной госпошлины

Определены новые сроки возврата излишне уплаченной госпошлины После внесения изменений в закон Азербайджанской Республики "О госпошлине" ряд правовых актов был приведен в соответствие с поправками.
Внутренняя политика
21 апреля 2022 г. 18:27
Определены новые сроки возврата излишне уплаченной госпошлины

После внесения изменений в закон Азербайджанской Республики "О госпошлине" ряд правовых актов был приведен в соответствие с поправками.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Определена госпошлина за повторную регистрацию лекарственных препаратов и внесение изменений в регистрационные документы.

Срок возврата неверно удержанной или излишне уплаченной госпошлины сокращен с 45 до 20 дней.

Срок перечисления нотариусом госпошлины за нотариальные действия в госбюджет сокращен с двух банковских дней до одного банковского дня.

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Версия на азербайджанском языке Artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun qaytarılmasının yeni müddəti müəyyənləşib

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