Определены новые сроки возврата излишне уплаченной госпошлины

После внесения изменений в закон Азербайджанской Республики "О госпошлине" ряд правовых актов был приведен в соответствие с поправками.

После внесения изменений в закон Азербайджанской Республики "О госпошлине" ряд правовых актов был приведен в соответствие с поправками.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Определена госпошлина за повторную регистрацию лекарственных препаратов и внесение изменений в регистрационные документы.

Срок возврата неверно удержанной или излишне уплаченной госпошлины сокращен с 45 до 20 дней.

Срок перечисления нотариусом госпошлины за нотариальные действия в госбюджет сокращен с двух банковских дней до одного банковского дня.