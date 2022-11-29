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Определены новые нормативы на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия

Определены новые нормативы на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия Определены нормы затрат и сметных доходов при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.
Внутренняя политика
29 ноября 2022 г. 10:39
Определены новые нормативы на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия

Определены нормы затрат и сметных доходов при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в связи с применением новой сметно-нормативной и ценовой системы для объектов строительства, финансируемых за счет государственных средств, и основанного на ней ресурсного метода ценообразования, определены нормативы затрат и сметных доходов при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

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Версия на азербайджанском языке Mədəni irs obyektlərində təmir-bərpa işləri üzrə yeni normativlər müəyyən edilib

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