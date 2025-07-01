Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медуслуг

Определены новые наказания за нарушение правил оказания медицинских услуг.

Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медицинских услуг.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

Предлагается изменить название статьи 142 Уголовного кодекса (Неоказание помощи больному) на "Нарушение правил предоставления медицинских услуг".

Если медицинский работник, обязанный оказывать помощь лицу в соответствии с законом или специальными правилами, не оказывает медицинскую помощь без уважительных причин, либо не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои профессиональные обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе, что по неосторожности причиняет менее тяжкий вред здоровью лица, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Осуществление практической медицинской деятельности лицом, не имеющим высшего или среднего специального медицинского образования, а также не имеющим или имеющим недействительное сертификационное свидетельство, предусмотренное законом, либо оказание медицинским работником медицинской услуги, не соответствующей его специальности, либо осуществление медицинской деятельности вне работ и услуг, указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в сфере частной медицинской деятельности (за исключением первичной медицинской помощи), повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью лица, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Если вышеуказанные действия по неосторожности причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего, предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если те же действия по неосторожности повлекли смерть потерпевшего, предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет или лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также, если вышеуказанные действия по неосторожности повлекли смерть 2 или более лиц, они будут наказываться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.