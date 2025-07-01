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Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медуслуг

Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медуслуг Определены новые наказания за нарушение правил оказания медицинских услуг.
Внутренняя политика
1 июля 2025 г. 16:33
Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медуслуг

Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медицинских услуг.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

Предлагается изменить название статьи 142 Уголовного кодекса (Неоказание помощи больному) на "Нарушение правил предоставления медицинских услуг".

Если медицинский работник, обязанный оказывать помощь лицу в соответствии с законом или специальными правилами, не оказывает медицинскую помощь без уважительных причин, либо не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои профессиональные обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе, что по неосторожности причиняет менее тяжкий вред здоровью лица, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Осуществление практической медицинской деятельности лицом, не имеющим высшего или среднего специального медицинского образования, а также не имеющим или имеющим недействительное сертификационное свидетельство, предусмотренное законом, либо оказание медицинским работником медицинской услуги, не соответствующей его специальности, либо осуществление медицинской деятельности вне работ и услуг, указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в сфере частной медицинской деятельности (за исключением первичной медицинской помощи), повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью лица, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Если вышеуказанные действия по неосторожности причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего, предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если те же действия по неосторожности повлекли смерть потерпевшего, предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет или лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также, если вышеуказанные действия по неосторожности повлекли смерть 2 или более лиц, они будут наказываться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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