Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медуслуг

Определены новые наказания за нарушение правил предоставления медицинских услуг.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Уголовный кодекс.
Предлагается изменить название статьи 142 Уголовного кодекса (Неоказание помощи больному) на "Нарушение правил предоставления медицинских услуг".
Если медицинский работник, обязанный оказывать помощь лицу в соответствии с законом или специальными правилами, не оказывает медицинскую помощь без уважительных причин, либо не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои профессиональные обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе, что по неосторожности причиняет менее тяжкий вред здоровью лица, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.
Осуществление практической медицинской деятельности лицом, не имеющим высшего или среднего специального медицинского образования, а также не имеющим или имеющим недействительное сертификационное свидетельство, предусмотренное законом, либо оказание медицинским работником медицинской услуги, не соответствующей его специальности, либо осуществление медицинской деятельности вне работ и услуг, указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в сфере частной медицинской деятельности (за исключением первичной медицинской помощи), повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью лица, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.
Если вышеуказанные действия по неосторожности причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего, предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Если те же действия по неосторожности повлекли смерть потерпевшего, предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет или лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также, если вышеуказанные действия по неосторожности повлекли смерть 2 или более лиц, они будут наказываться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.