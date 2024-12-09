Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2024

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2024. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии.

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2024. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии.

Как сообщает Report, c итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.

Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования назовут по одному победителю в каждой из существующих номинаций.

Победители из числа номинантов будут названы 18 декабря в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

NETTY - это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом. Премия NETTY ежегодно выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-ресурсы, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий. Интернет-премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году.

Отметим, что премию в текущем году поддерживают NAR (генеральный партнер), Центр инноваций Азербайджана (AIM) (официальный партнер), SİMA, Crocusoft, Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley (партнеры), а также Cyberpoint (партнер по кибербезопасности).

Кроме того, информационными партнерами проекта являются агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Объединение фотографов Азербайджана.