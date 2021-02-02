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Определены национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана

Определены национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева
Внутренняя политика
2 февраля 2021 г. 14:59
Определены национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана
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Определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на последующее десятилетие.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева об утверждении Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030".

Это стабильно растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritet müəyyənləşib

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