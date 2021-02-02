Определены национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана

Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева

Определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на последующее десятилетие.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева об утверждении Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030".

Это стабильно растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".