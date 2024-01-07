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ЦИК определил служебные функции полицейских во время предстоящих президентских выборов

ЦИК определил служебные функции полицейских во время предстоящих президентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана совместно с министерством внутренних дел (МВД) разработала "Памятку для сотрудников полиции".
Внутренняя политика
7 января 2024 г. 12:21
ЦИК определил служебные функции полицейских во время предстоящих президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана совместно с министерством внутренних дел (МВД) разработала "Памятку для сотрудников полиции".

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Основной целью проекта, реализуемого в рамках межведомственного сотрудничества, является дальнейшее совершенствование служебной деятельности сотрудников полиции на предстоящих выборах и повышение уровня их осведомленности.

В памятке четко прописаны роль и обязанности сотрудников полиции в рамках законодательства в период подготовки и проведения президентских выборов, в том числе на этапе предвыборной агитации, в день голосования и для охраны и перевозки официальных избирательных документов.

Памятка составлена в соответствии с Конституцией Азербайджана, Избирательным кодексом, законом "О полиции" и документами нормативного характера, утвержденными ЦИК.

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri dövründə polisin həyata keçirəcəyi tədbirlər müəyyənləşib

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