ЦИК определил служебные функции полицейских во время предстоящих президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана совместно с министерством внутренних дел (МВД) разработала "Памятку для сотрудников полиции".
Об этом Report сообщили в ЦИК.
Основной целью проекта, реализуемого в рамках межведомственного сотрудничества, является дальнейшее совершенствование служебной деятельности сотрудников полиции на предстоящих выборах и повышение уровня их осведомленности.
В памятке четко прописаны роль и обязанности сотрудников полиции в рамках законодательства в период подготовки и проведения президентских выборов, в том числе на этапе предвыборной агитации, в день голосования и для охраны и перевозки официальных избирательных документов.
Памятка составлена в соответствии с Конституцией Азербайджана, Избирательным кодексом, законом "О полиции" и документами нормативного характера, утвержденными ЦИК.
Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.