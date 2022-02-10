Определена структура, которая предотвратит рост цен на стратегически важные товары в Азербайджане

Определена структура, которая будет осуществлять меры по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на стратегически важные товары на внутреннем рынке Азербайджана.

Определена структура, которая будет осуществлять меры по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на стратегически важные товары на внутреннем рынке Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в Уставе Агентства государственных резервов, утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.

В документе в число направлений деятельности агентства включено обеспечение устойчивости поставок в страну стратегически важных товаров и принятие мер по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.