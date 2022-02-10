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Определена структура, которая предотвратит рост цен на стратегически важные товары в Азербайджане

Определена структура, которая предотвратит рост цен на стратегически важные товары в Азербайджане Определена структура, которая будет осуществлять меры по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на стратегически важные товары на внутреннем рынке Азербайджана.
Внутренняя политика
10 февраля 2022 г. 17:12
Определена структура, которая предотвратит рост цен на стратегически важные товары в Азербайджане

Определена структура, которая будет осуществлять меры по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на стратегически важные товары на внутреннем рынке Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в Уставе Агентства государственных резервов, утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.

В документе в число направлений деятельности агентства включено обеспечение устойчивости поставок в страну стратегически важных товаров и принятие мер по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda strateji əhəmiyyətli mallarda qiymət artımının qarşısını alacaq qurum məlum olub

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