Определена структура, которая предотвратит рост цен на стратегически важные товары в Азербайджане

Определена структура, которая будет осуществлять меры по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на стратегически важные товары на внутреннем рынке Азербайджана.
Как сообщает Report, это отражено в Уставе Агентства государственных резервов, утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.
В документе в число направлений деятельности агентства включено обеспечение устойчивости поставок в страну стратегически важных товаров и принятие мер по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.