Определена численность сотрудников структур, входящих в Министерство цифрового развития и транспорта

Президент Ильхам Алиев подписал указ ”О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике".

Президент Ильхам Алиев подписал указ ”О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, согласно указу, штатная численность работников аппарата Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики составит 190 штатных единиц, Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики - 48 штатных единиц, Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики - 30 штатных единиц.

Было установлено, что директора Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики назначает на должность и освобождает от должности президент Азербайджанской Республики.