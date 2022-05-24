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Определена численность сотрудников структур, входящих в Министерство цифрового развития и транспорта

Определена численность сотрудников структур, входящих в Министерство цифрового развития и транспорта Президент Ильхам Алиев подписал указ ”О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике".
Внутренняя политика
24 мая 2022 г. 20:58
Определена численность сотрудников структур, входящих в Министерство цифрового развития и транспорта

Президент Ильхам Алиев подписал указ ”О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, согласно указу, штатная численность работников аппарата Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики составит 190 штатных единиц, Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики - 48 штатных единиц, Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики - 30 штатных единиц.

Было установлено, что директора Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики назначает на должность и освобождает от должности президент Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə daxil olan strukturlarda işçilərin say həddi müəyyənləşib

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