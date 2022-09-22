Определен список структур, участвующих в деятельности центральной информационной системы ГУГДП

Определен список государственных органов (учреждений), участвующих в деятельности ”Центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report , это следующие государственные структуры:
1. Министерство Экономики
2. Министерство Юстиции
3. Министерство цифрового развития и транспорта
4. Государственный Таможенный Комитет
5. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте
6. Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана
7. Исполнительная власть города Баку, а также другие местные органы исполнительной власти в лице Бакинского Транспортного Агентства
8. Центральный Банк
9. Бюро обязательного страхования
10. Суды Азербайджана