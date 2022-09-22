Определен список структур, участвующих в деятельности центральной информационной системы ГУГДП

Определен список государственных органов, участвующих в деятельности ”Центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Определен список государственных органов (учреждений), участвующих в деятельности ”Центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report , это следующие государственные структуры:

1. Министерство Экономики

2. Министерство Юстиции

3. Министерство цифрового развития и транспорта

4. Государственный Таможенный Комитет

5. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте

6. Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана

7. Исполнительная власть города Баку, а также другие местные органы исполнительной власти в лице Бакинского Транспортного Агентства

8. Центральный Банк

9. Бюро обязательного страхования

10. Суды Азербайджана