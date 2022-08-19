О нас

Определен порядок ведения индивидуального учета военных в системе соцстрахования в Азербайджане

Определен порядок ведения индивидуального учета военных в системе соцстрахования в Азербайджане В Азербайджане определен порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе социального страхования.
Внутренняя политика
19 августа 2022 г. 17:18
Определен порядок ведения индивидуального учета военных в системе соцстрахования в Азербайджане

В Азербайджане определен порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе социального страхования.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования".

Согласно поправке, индивидуальный учет военнослужащих и сотрудников субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, сотрудников субъектов оперативно-розыскной деятельности, а также других сотрудников и лиц, сведения о которых в соответствии с законом АР "О государственной тайне" являются конфиденциальными, будет осуществляться в порядке, определенном учреждением, которое определено полномочным органом Исполнительной власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbçilərin sosial sığorta sistemində fərdi uçotunun aparılması qaydası müəyyənləşib

Другие новости из категории

Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Утвержден закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг
Утвержден закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг
19 августа 2022 г. 17:34
В Азербайджане страховщики будут вести индивидуальный учет в электронном виде
В Азербайджане страховщики будут вести индивидуальный учет в электронном виде
19 августа 2022 г. 17:15
Распределять вырученные от ставок средства будет Минмолодежи и спорта Азербайджана
Распределять вырученные от ставок средства будет Минмолодежи и спорта Азербайджана
19 августа 2022 г. 14:51
За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать
За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать
18 августа 2022 г. 16:35
Утвержден новый состав Центральной экспертной комиссии по экспертизе документов и архивному делу в АП
Утвержден новый состав Центральной экспертной комиссии по экспертизе документов и архивному делу в АП
18 августа 2022 г. 16:25
Предельная численность сотрудников Национального архивного управления будет пересмотрена
Предельная численность сотрудников Национального архивного управления будет пересмотрена
18 августа 2022 г. 16:10
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ЮАР в Азербайджане 
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ЮАР в Азербайджане 
18 августа 2022 г. 11:21
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Монголии в Азербайджане 
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Монголии в Азербайджане 
18 августа 2022 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi