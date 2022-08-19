Определен порядок ведения индивидуального учета военных в системе соцстрахования в Азербайджане

В Азербайджане определен порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе социального страхования.

В Азербайджане определен порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе социального страхования.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования".

Согласно поправке, индивидуальный учет военнослужащих и сотрудников субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, сотрудников субъектов оперативно-розыскной деятельности, а также других сотрудников и лиц, сведения о которых в соответствии с законом АР "О государственной тайне" являются конфиденциальными, будет осуществляться в порядке, определенном учреждением, которое определено полномочным органом Исполнительной власти.