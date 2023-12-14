Определен порядок составления протоколов по итогам совместных рабочих встреч между Азербайджаном и Арменией

Стал известен порядок составления протоколов по итогам заседаний комиссий и совместных рабочих встреч между Азербайджаном и Арменией.

Стал известен порядок составления протоколов по итогам заседаний комиссий и совместных рабочих встреч между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Регламенте организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Согласно документу, по итогам заседаний и совместных рабочих встреч составляется протокол в письменной форме в двух экземплярах на русском или по согласованию на английском языках.

"Протокол подписывается обоими председателями комиссий. Должностные лица государств, представленных Комиссиями, воздерживаются от каких-либо публичных, официальных ссылок на подписанные Председателями протоколы в случае, если на протоколе проставлен гриф "конфиденциально", - говорится в регламенте.