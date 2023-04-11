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Определен порядок сопровождения крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств

Определен порядок сопровождения крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств В Азербайджане определен порядок сопровождения крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 12:28
Определен порядок сопровождения крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств

В Азербайджане определен порядок сопровождения крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым закон "Об автомобильном транспорте".

В законопроекте отмечается, что крупногабаритные и крупнотоннажные транспортные средства должны сопровождаться автотранспортом органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:

С автомобилем охраны:

1. если ширина транспортного средства превышает 2,55 метра;

2. если высота транспортного средства превышает 4 метра;

3. если длина транспортного средства превышает 24 метра;

4. если общая масса транспортного средства превышает 50 тонн;

С автомобилем охраны и сопровождения:

1. если ширина транспортного средства превышает 3,5 метра;

2. если длина транспортного средства превышает 30 метров;

3. если общая масса транспортного средства превышает 80 тонн.

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Версия на азербайджанском языке İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin müşayiət olunması qaydası müəyyənləşib

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