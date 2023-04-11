В Азербайджане определен порядок сопровождения крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым закон "Об автомобильном транспорте".
В законопроекте отмечается, что крупногабаритные и крупнотоннажные транспортные средства должны сопровождаться автотранспортом органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:
С автомобилем охраны:
1. если ширина транспортного средства превышает 2,55 метра;
2. если высота транспортного средства превышает 4 метра;
3. если длина транспортного средства превышает 24 метра;
4. если общая масса транспортного средства превышает 50 тонн;
С автомобилем охраны и сопровождения:
1. если ширина транспортного средства превышает 3,5 метра;
2. если длина транспортного средства превышает 30 метров;
3. если общая масса транспортного средства превышает 80 тонн.