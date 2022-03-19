Определен порядок восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях

Обнародован порядок внесения в реестр сведений о сносе и изменениях, осуществляемых в связи со строительством на освобожденных территориях.

Обнародован порядок внесения в реестр сведений о сносе и изменениях, осуществляемых в связи со строительством на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, это нашло отражение в постановлении премьер-министра Али Асадова "О создании Временного реестра зданий на освобожденных территориях" и утверждении “Положения о Временном реестре зданий на освобожденных территориях”.

Государственный орган (учреждение), предусматривающий внесение изменений и проведение сноса в связи со строительством (далее – учреждение), с целью внесения изменений (например, реконструкции, реставрации, ремонта) и отражения намерения сноса в реестре, посредством электронного информационного ресурса обращается в регистрирующий орган в порядке, указанном ниже:

- для внесения в реестр сведений о намерении изменить строение учреждение выбирает в реестре инвентарный номер строения, после чего вносит соответствующее заявление в раздел 2 реестра (за исключением абзаца 5 подпункта 2.3.1);

- в случае, если обращение связано с проведением демонтажных работ, учреждение в реестре выбирает инвентарный номер сооружения, после чего вносит в реестр обоснованное заявление. В случае, если сооружение относится к категории возможного сноса, то данное обращение автоматически направляется в регистрирующий орган.

- в случае, если сооружение относится к категории зданий, для сноса которых требуется заключение, обращение, указанное в подпункте 3.1.2 настоящего Положения, автоматически направляется посредством электронного информационного ресурса специальному представителю президента Азербайджанской Республики, действующему на соответствующей территории, Министерству чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики, Министерству культуры Азербайджанской Республики и Государственному комитету по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

- соответствующие органы вносят свои заключения в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней.