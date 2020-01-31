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Определен победитель конкурса лого ко дню "Дня молодежи"

​Определен победитель конкурса лого ко дню "Дня молодежи"
На конкурс 97 авторов представили более 300 лого

Обнародованы результаты конкурса лого, объявленного 13 января Министерством молодежи и спорта Азербайджана в связи с "Днем молодежи" – 2 февраля.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самая Мамедова, основное условие конкурса, который продлился до 18 января, заключалось в том, чтобы представленный логотип отражал именно дату 02.02.2020.

На конкурс 97 авторов представили более 300 лого. В итоге среди них было выбрано лого, автором которого является Эхтирам Ибрагимов.

26-летний Э.Ибрагимов – графический дизайнер. В настоящее время он обучается графике и дизайну в Code Akademiya.

Награждение победителя конкурса состоится на церемонии награждения талантливой и творческой молодежи, приуроченной ко Дню азербайджанской молодежи – 2 февраля. 

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