Определен охват социальных услуг в полустационарной форме

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной службе".

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной службе".

Как сообщает Report, в соответствии с изменениями определяется охват социальных услуг в полустационарной форме.

Согласно закону, предусматривается оказание в дневное или ночное время социально-бытовых, медико-социальных, социально-культурных и иных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая пожилых людей и лиц с инвалидностью старше 18 лет, способных самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности и обладающих активной подвижностью. Также предусматривается их вовлечение в соответствующую трудовую деятельность.

Отмечается, что до настоящего времени полустационарные услуги предоставлялись только пожилым людям и лицам с инвалидностью, включая несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.