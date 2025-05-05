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Определен охват социальных услуг в полустационарной форме

Определен охват социальных услуг в полустационарной форме Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной службе".
Внутренняя политика
5 мая 2025 г. 16:18
Определен охват социальных услуг в полустационарной форме

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной службе".

Как сообщает Report, в соответствии с изменениями определяется охват социальных услуг в полустационарной форме.

Согласно закону, предусматривается оказание в дневное или ночное время социально-бытовых, медико-социальных, социально-культурных и иных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая пожилых людей и лиц с инвалидностью старше 18 лет, способных самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности и обладающих активной подвижностью. Также предусматривается их вовлечение в соответствующую трудовую деятельность.

Отмечается, что до настоящего времени полустационарные услуги предоставлялись только пожилым людям и лицам с инвалидностью, включая несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Yarımstasionar sosial xidmətin əhatə dairəsi müəyyənləşib

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