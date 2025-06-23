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Определен конкретный график для завершения II Государственной программы по "Великому возвращению"

Определен конкретный график для завершения II Государственной программы по "Великому возвращению" Определен конкретный график для завершения II Государственной Программы по Великому возвращению
Внутренняя политика
23 июня 2025 г. 18:39
Определен конкретный график для завершения II Государственной программы по Великому возвращению

Определен конкретный график для разработки и завершения "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению".

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании в Кабинете министров, посвященном разработке "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению".

На заседании премьер-министр Али Асадов отметил, что при разработке Стратегии и Государственной программы должны учитываться существующие финансовые возможности, а меры, предусмотренные для реализации целей, должны опираться на реальные, точные и измеримые индикаторы. Также при разработке Стратегии и Государственной программы должны учитываться другие соответствующие документы и проекты, предусмотренные в I Государственной программе, оптимизированные на более поздний срок.

Премьер-министр подчеркнул, что предусматривается поэтапное обсуждение концептуальных вопросов и итоговых проектов, вытекающих из Стратегии и Государственной программы, также на Экономическом совете.

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Версия на азербайджанском языке “Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramı”nın yekunlaşdırılması üçün konkret vaxt qrafiki müəyyənləşib

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