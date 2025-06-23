Определен конкретный график для завершения II Государственной программы по "Великому возвращению"

Определен конкретный график для завершения II Государственной Программы по Великому возвращению

Определен конкретный график для разработки и завершения "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению".

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании в Кабинете министров, посвященном разработке "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению".

На заседании премьер-министр Али Асадов отметил, что при разработке Стратегии и Государственной программы должны учитываться существующие финансовые возможности, а меры, предусмотренные для реализации целей, должны опираться на реальные, точные и измеримые индикаторы. Также при разработке Стратегии и Государственной программы должны учитываться другие соответствующие документы и проекты, предусмотренные в I Государственной программе, оптимизированные на более поздний срок.

Премьер-министр подчеркнул, что предусматривается поэтапное обсуждение концептуальных вопросов и итоговых проектов, вытекающих из Стратегии и Государственной программы, также на Экономическом совете.