Opinion Way: 86.53% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева

Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Французский Институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром независимой консультации и помощи "За гражданское общество" обнародовали результаты опроса (exit-poll), проведенного во время голосования на президентских выборах.

Как сообщает Report, 86.53% участвовавших в exi­t-poll 1495 избирателей заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.

Последующие места разделили:

Гудрет Гасангулиев 3.10%

Захид Орудж 2.92%

Сардар Джалалоглу 2.81%

Хафиз Гаджиев 1.73%

Араз Ализаде 1.21%

Фарадж Гулиев 1.3%.

Рази Нуруллаев 0.67%

Руководитель Института социологических исследований Opinion Way Бруно Жанбарт заявил, что погрешность составляет 1-2%.

Отметим, что в день голосования французский Институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром независимой консультации и помощи "За гражданское общество" провели exit-poll в 210-ти избирательных участках по 118-ти округам.