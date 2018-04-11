 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Opinion Way: 86.53% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева

    Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Французский Институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром независимой консультации и помощи "За гражданское общество" обнародовали результаты опроса (exit-poll), проведенного во время голосования на президентских выборах.

    Как сообщает Report, 86.53% участвовавших в exi­t-poll 1495 избирателей заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.

    Последующие места разделили:

    Гудрет Гасангулиев 3.10%

    Захид Орудж 2.92%

    Сардар Джалалоглу 2.81%

    Хафиз Гаджиев 1.73%

    Араз Ализаде 1.21%

    Фарадж Гулиев 1.3%.

    Рази Нуруллаев 0.67%

    Руководитель Института социологических исследований Opinion Way Бруно Жанбарт заявил, что погрешность составляет 1-2%.

    Отметим, что в день голосования французский Институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром независимой консультации и помощи "За гражданское общество" провели exit-poll в 210-ти избирательных участках по 118-ти округам. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi