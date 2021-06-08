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Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов

Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил информацию в связи со случаями нарушения особого карантинного режима.
Внутренняя политика
8 июня 2021 г. 13:19
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил информацию в связи со случаями нарушения особого карантинного режима.

Как сообщили Report в штабе, в результате принятых Оперативным штабом решений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны, и осуществления строгого контроля за исполнением требований карантинного режима гражданами, Азербайджан входит в число наиболее успешных стран в этой области.

"Однако в последние дни выявлены факты грубого нарушения предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (ресторанов), требований особого карантинного режима, соответствующих решений Кабинета министров и указаний главного санитарного врача Республики. Несколько ресторанов демонстративно нарушили правила особого карантинного режима, пригласив певцов из зарубежных стран, организовав массовые мероприятия и распространив информацию об организации новых концертов, создали опасные условия для массового заражения граждан. Оперативный штаб заявляет, что в отношении владельцев этих объектов будут приняты серьезные меры в соответствии с законом. Оперативный штаб призывает физических, юридических и должностных лиц соблюдать правила и требования особого карантинного режима и еще раз предупреждает, что в случае несоблюдения правил и требований будут приняты серьезные меры в соответствии с законом", - говорится в сообщении штаба.

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Версия на азербайджанском языке Operativ Qərargah: Konsert keçirən restoranların rəhbərləri cəzalandırılacaq

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