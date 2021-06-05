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Оперштаб: Рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем

Оперштаб: Рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем Учитывая эпидемиологическую ситуацию и уровень вакцинации населения, рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем.
Внутренняя политика
5 июня 2021 г. 15:01
Оперштаб: Рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и уровень вакцинации населения, рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о поэтапной отмене требования специального разрешения для посещения территории нашей страны гражданами ряда стран со стабильной эпидемиологической ситуацией. Согласно решению, с 10 июня граждане России и Турции на определенных условиях смогут летать в Азербайджан.

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