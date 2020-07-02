Оперштаб: Особый карантинный режим продлен до 20 июля

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19)

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), в последние дни высокая заболеваемость выявлена ​​в Горанбое, Гёйгёле, Мингячевире, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах.

Как сообщили Report из Оперативного штаба при Кабинете министров, в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его последствий в городах Горанбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки, а также в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе особый карантинный режим будет продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.

• С 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене будут приостановлены.

● В городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, общественный транспорт прекратит работу в выходные дни.

● В рамках мер по снижению динамики распространения вируса запрещено собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.