Оперативный штаб выступил с обращением

В соответствии с анализом существующей санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением инфекции нового коронавируса COVID-19 особый карантинный режим по стране продлен до 00.00 31 августа 2020 года.

В соответствии с анализом существующей санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением инфекции нового коронавируса COVID-19 особый карантинный режим по стране продлен до 00.00 часов 31 августа 2020 года.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете Министров, наряду с этим с учетом динамики заражения инфекцией COVID-19 среди лиц в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля не будет применен особый карантинный режим.

В городах Баку, Гяндже, Джалилабаде, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сиязанском и Шекинском районах в соответствии с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией ужесточенный особый карантинный режим продолжится до 06.00 часов 5 августа. В то же время, в городах и районах с ужесточенным особым карантинным режимом в следующие даты в конце недели будет прекращено движение всего общественного транспорта:

С 00.00 25 июля до 06.00 27 июля;

С 00.00 1 августа до 06.00 3 августа.

В городах и районах с ужесточенным особым карантинным режимом с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг за исключением массажных и банных услуг. В то же время, продлевается от 2 до 3 часов срок SMS разрешений для лиц, желающих покинуть места проживания и пребывания.

“Исходя из нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации вновь призываем всех к соблюдению правил личной гигиены, а также медико-профилактических правил, условий превентивных мер для максимальной защиты себя и своих близких от заражения вирусом,"- отмечается в сообщении Оперативного штаба.