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Оперативный штаб поблагодарил медработников

​Оперативный штаб поблагодарил медработников

"Мы благодарим народ страны за его настойчивость и гражданскую ответственность, проявленную во время действия особого карантинного режима в нынешней чрезвычайной ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19 и в сложное для нашего государства время".

Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Мы настоятельно призываем каждого соблюдать правила карантинного режима и требования оперативного штаба для предотвращения распространения вируса в ближайшем будущем и появления более опасных последствий. Благодарим соответствующие правительственные учреждения, включая работников здравоохранения, борющихся с COVID-19, за их высокий профессионализм". - говорится в сообщении.

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