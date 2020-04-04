Оперативный штаб обратился к проживающим за рубежом гражданам Азербайджана

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, учитывая глобальную пандемию и условия чрезвычайной ситуации, призвал проживающих за рубежом граждан Азербайджан продемонстрировать спокойствие и понимание, соблюдать режим карантина стран проживания и воздержаться от визитов.

Как сообщает Report, в то же время Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана рекомендовал проживающим за рубежом гражданам Азербайджанской Республики при особо необходимых ситуациях обращаться а диппредставительства Азербайджанской Республики.