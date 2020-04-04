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Оперативный штаб обратился к проживающим за рубежом гражданам Азербайджана

​Оперативный штаб обратился к проживающим за рубежом гражданам Азербай

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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, учитывая глобальную пандемию и условия чрезвычайной ситуации, призвал проживающих за рубежом граждан Азербайджан продемонстрировать спокойствие и понимание, соблюдать режим карантина стран проживания и воздержаться от визитов.

Как сообщает Report, в то же время Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана рекомендовал проживающим за рубежом гражданам Азербайджанской Республики при особо необходимых ситуациях обращаться а диппредставительства Азербайджанской Республики. 

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