Оперативный штаб: На следующей неделе в страну вернутся 200-400 граждан

Осуществляются мероприятия по доставке в страну граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в первую очередь семей с малолетними детьми, пожилых людей, лиц, нуждающихся в медицинской помощи и женщин в соответствии с определенным графиком. Доставленные лица будут помещены на карантин.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабмине, до сегодняшнего дня чартером в Азербайджан было доставлено почти 10 000 наших сограждан, находившихся в различных странах.

С учетом вместимости имеющихся в стране карантинных пунктов, на следующей неделе планируется доставить из-за рубежа 200-400 граждан Азербайджана, которые будут помещены на 14-21-дневный или 21-28-дневный карантин.

Граждане Азербайджана, желающие въехать на территорию Азербайджанской Республики из Нахчыванской Автономной Республики по сухопутной границе с Турцией, будут временно размещены в приграничных районах Турции, а затем в группах помещены на 14-28-дневный карантин на полевых карантинных пунктах, установленных на территории Нахчыванской Автономной Республики.