Оперативный штаб: 746 человек были привлечены к административной, а один - к уголовной ответственности

В Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

Как передает Report, по сообщению оперативного штаба, на встрече обсуждались вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, а также вопросы, поднятые на основании обращений граждан.

Премьер-министр Асадов заявил, что требования специального карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм должны быть полностью соблюдены, а контроль за применением режима должен быть усилен.

На встрече было отмечено, что 746 человек были привлечены к административной ответственности, а один - к уголовной ответственности в ходе особого карантинного режима.

Городским и районным органам исполнительной власти поручено соблюдать особый карантинный режим.