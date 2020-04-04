ООН готов оказать Азербайджану поддержку в борьбе с коронавирусом

ООН ведет переговоры с правительством для оценивания более долгосрочного социально-экономического воздействия пандемии, и приветствует выделение 2,5 млрд манатов финансовых средств для уменьшения социально-экономического влияния COVID-19 на население.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства ООН в Азербайджане.

"Мы готовы оказать поддержку Азербайджану в направлении раннего выявления и изоляции случаев заражения, отслеживания контактов зараженных вирусом людей с другими и подготовки системы здравоохранения к растущей потребности", - говорится в документе.