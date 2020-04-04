Наверх

ООН готов оказать Азербайджану поддержку в борьбе с коронавирусом

ООН готов оказать Азербайджану поддержку в борьбе с коронавирусом

100

ООН ведет переговоры с правительством для оценивания более долгосрочного социально-экономического воздействия пандемии, и приветствует выделение 2,5 млрд манатов финансовых средств для уменьшения социально-экономического влияния COVID-19 на население.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства ООН в Азербайджане.

"Мы готовы оказать поддержку Азербайджану в направлении раннего выявления и изоляции случаев заражения, отслеживания контактов зараженных вирусом людей с другими и подготовки системы здравоохранения к растущей потребности", - говорится в документе.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!