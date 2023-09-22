Онник Крикорян: Интеграция армянского населения возможна и должна быть поддержана

Интеграция армянского населения в азербайджанское сообщество возможна и должна быть поддержана.

Интеграция армянского населения в азербайджанское общество возможна, ее нужно поддержать.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал журналист из Великобритании Онник Крикорян.

"Несмотря на свой отказ ранее, представители карабахских армян все же встретились с азербайджанскими коллегами в Евлахе. Это не имеет никакого отношения к Армении, и я желаю им успеха", - написал он.

По мнению Крикоряна, создается впечатление, что финансируемые за рубежом иностранные комментаторы по-прежнему отказываются, во-первых, признать свое полное фиаско, а во-вторых, смириться с реальностью, ставшей ясной в 2020 году и окончательно закрепившейся в 2023.

"Пора разобраться и с этим вмешательством извне", - написал он.