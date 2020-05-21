Ильхам Алиев: Они считают, что должны руководить там, как хозяева, мучить людей

"Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем. Мои многочисленные поездки одновременно нацелены на то, чтобы я увидел результат, ознакомился с проделанной работой, услышал от людей о беспокоящих их проблемах с тем, чтобы мы решили их. Однако могу сказать, что зачастую главы исполнительной власти не выходят из своих рабочих кабинетов".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 21 мая во время приема в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, и Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Все главы исполнительной власти, в том числе и вы, должны встречаться с людьми во всех селах, слышать от людей о беспокоящих их проблемах, после чего принимать решение. Есть вопросы, которые не решаются просто из-за равнодушия, безучастности и безответственности. Есть такие вопросы, которые не требуют крупных средств, большого труда. Просто им безразлично. Они считают, что должны руководить там, как хозяева, мучить людей, обеспечивать свои личные интересы. Людям, живущим с таким мировоззрением, нет места среди нас. Им место не здесь. Поэтому вы должны бывать во всех селах, узнавать обо всех проблемах от граждан и решать их. Еще раз хочу сказать: проблемы, решение которых невозможно на местном уровне, немедленно должны доводиться до соответствующих центральных исполнительных органов", - заявил глава государства.