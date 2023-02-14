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Ондер Аксой: Вчера в Турцию отправлена 21 фура с гуманитарной помощью

Ондер Аксой: Вчера в Турцию отправлена 21 фура с гуманитарной помощью В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам - в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском пр
Внутренняя политика
14 февраля 2023 г. 16:48
Ондер Аксой: Вчера в Турцию отправлена 21 фура с гуманитарной помощью

В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам - в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте и во Дворце ручных игр.

14 февраля сотрудник Report посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Собранная помощь сортируется волонтерами, упаковывается, загружается в машины и отправляется в братскую страну.

Член Платформы единства и солидарности Тюркского века Ондер Аксой в заявлении Report сказал, что кампания по сбору помощи для граждан, пострадавших в результате землетрясения, продолжается уже восьмой день: "Вчера мы отправили 21 фуру с гуманитарной помощью. В целом мы направили в зону стихийного бедствия 126 фур с гумпомощью".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan Türkiyəyə yardımın 8-ci günü: "Təkcə dünən 21 TIR göndərdik"

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