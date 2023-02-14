Ондер Аксой: Вчера в Турцию отправлена 21 фура с гуманитарной помощью

В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам - в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском пр

В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам - в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте и во Дворце ручных игр.

14 февраля сотрудник Report посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Собранная помощь сортируется волонтерами, упаковывается, загружается в машины и отправляется в братскую страну.

Член Платформы единства и солидарности Тюркского века Ондер Аксой в заявлении Report сказал, что кампания по сбору помощи для граждан, пострадавших в результате землетрясения, продолжается уже восьмой день: "Вчера мы отправили 21 фуру с гуманитарной помощью. В целом мы направили в зону стихийного бедствия 126 фур с гумпомощью".