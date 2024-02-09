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Омбудсмену Нахчывана не поступали жалобы о нарушениях избирательных прав

Омбудсмену Нахчывана не поступали жалобы о нарушениях избирательных прав На прошедших в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах 12 сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики по личной инициативе провели наблюдения на 210 избирательных участках 6 изб
Внутренняя политика
9 февраля 2024 г. 02:24
Омбудсмену Нахчывана не поступали жалобы о нарушениях избирательных прав

На прошедших в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах 12 сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики по личной инициативе провели наблюдения на 210 избирательных участках 6 избирательных округов АР.

Об этом местному бюро Report сообщили в Аппарате омбудсмена Нахчывана.

Согласно информации, наблюдатели также следили за ходом голосования на избирательных участках, организованных в Учебно-тренировочном центре, №-ской воинской части Отдельной общевойсковой армии, Исправительном учреждении смешанного режима.

За время наблюдений не было зафиксировано случаев нарушений и вмешательства в избирательный процесс какого-либо госучреждения, в том числе представителей исполнительной власти и сотрудников полиции.

Были созданы условия для реализации прав избирателей с ограниченными возможностями.

"Жалоб и обращений к омбудсмену по поводу нарушения избирательных прав в автономной республике не поступало", - добавили в Аппарате.

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