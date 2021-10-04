Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной обстрела армянами Гянджи и других территорий

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной артобстрела вооруженными силами Армении Гянджи и других территорий Азербайджана, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы и р

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной артобстрела вооруженными силами Армении Гянджи и других территорий Азербайджана, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

Как передает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"Мировой общественности известно, что начиная с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, вели массированные обстрелы населенных пунктов Азербайджана, пустив в ход тяжелую артиллерию, авиацию и специальные ракетные системы. Ранним утром 4 октября 2020 года вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана - Гянджу.

В тот же день ракетами был обстрелян и город Мингячевир, где расположена крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция и водохранилище. В тот же день Арменией были обстреляны Хызы и Абшерон, расположенные за много километров от зоны военных действий.

Вооруженные силы Армении намеренно и целенаправленно вели ракетные обстрелы Бейлагана, Тертера, Горадиза, Барды, Агдама, Агджабеди, Джебраила и других населенных пунктов Азербайджана, что повлекло за собой многочисленные жертвы, был нанесен серьезный ущерб домам, памятникам истории и культуры, административным зданиям и другим социальным объектам.

Нами были проведены расследования на месте событий, результаты которых были задокументированы и направлены международному сообществу.

В то время как нормы международного гуманитарного права требуют четкого разграничения комбатантов и гражданских лиц, военных и гражданских объектов в ходе военных действий, Армения, в очередной раз проявив неуважение к международному праву, совершила военные преступления".