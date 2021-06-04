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Омбудсмен выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики выступила с заявлением в связи с гибелью гражданских лиц, подорвавшихся на мине, заложенной армянами в Кельбаджарском районе.
Внутренняя политика
4 июня 2021 г. 18:15
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики выступила с заявлением в связи с гибелью гражданских лиц, подорвавшихся на мине, заложенной армянами в Кельбаджарском районе.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"4 июня сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства и Азербайджанского телевидения, проводившие съёмку на освобожденных от оккупации территориях, подорвались на мине у села Сусузлук Кельбаджарского района. В результате наезда транспортного средства съёмочной группы на противотанковую мину на проезжей части дороги погибли трое - двое журналистов, исполнявших служебные обязанности, и один сотрудник государственной структуры, четверо получили тяжёлые телесные повреждения.

Со дня подписания 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления различного вида мины и другие взрывные устройства, заложенные армянами за время оккупации, стали причиной гибели и ранений свыше 120 человек.

Отказ политического и военного руководства Армении от раскрытия минных карт, в свое время заложенных на оккупированных ими территориях, а также закладка мин на гражданских территориях при выходе армянской армии, попытки в последние дни закладки новых мин посредством диверсионно-провокационных групп, свидетельствует об их заинтересованности в ещё больших человеческих жертвах и создании нового очага конфликта в регионе.

Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, представляющей серьёзную угрозу жизни и здоровью людей в регионе. Мы неоднократно выражали нашу обеспокоенность международным структурам по правам человека, чтобы для предотвращения человеческих жертв перед руководством Армении были поставлены определенные требования.

С сожалением должна отметить, что не оказание какого-либо давления на Армению в связи с предоставлением карт минных полей ежедневно становится причиной гибели безвинных людей. Считаем, что соответствующие международные структуры по правам человека не должны равнодушно относиться к подобному нарушению прав человека и проводить определённые шаги в рамках своих мандатов.

Вновь обращаясь к соответствующим международным структурам по правам человека, призываем их не оставаться равнодушными к подобным нарушениям прав человека, ответственно относиться к требованиям в рамках их мандатов, принудить политическое и военное руководство Армении отказаться от совершения преступлений.

Являясь институтом омбудсмена, мы продолжим деятельность по разоблачение тяжких преступлений политического и военного руководства Армении, приводящих к грубому нарушению прав человека, и привлечению их к правосудию".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı Kəlbəcərdə şəhid olan jurnalistlərlə bağlı bəyanat yayıb

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