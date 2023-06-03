Омбудсмен выступила с заявлением по поводу обнаруженного в Шуше массового захоронения

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по поводу обнаруженного в Шуше массового захоронения.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по поводу обнаруженного в Шуше массового захоронения.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Еще одно массовое захоронение, свидетельствующее об убийстве и массовом захоронении людей в период армянской оккупации на освобожденных территориях Азербайджана, было обнаружено сегодня в городе Шуша. По предварительным данным, в этом захоронении были найдены останки как минимум четырех человек.

Массовое захоронение было обнаружено на территории Шушинской тюрьмы. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что азербайджанцы, содержавшиеся в Шушинской тюрьме, подвергались в ней ужасным пыткам и бесчеловечному обращению.

С сожалением констатируем, что это не единственные факты, свидетельствующие о преступлениях, совершенных Арменией в нарушение требований международного гуманитарного права. Так, ранее были направлены обращения к мировому сообществу и подготовлен отдельный отчет о результатах исследований на месте массовых захоронений, обнаруженных в селе Эдилли Ходжавендского района.

Регулярное выявление массовых захоронений на освобожденных территориях еще раз доказывает политику геноцида и этнических чисток, проводимую Арменией против азербайджанцев.

Еще раз призываю мировое сообщество принять необходимые меры против Армении в связи с подобными случаями и оказать поддержку в получении информации о судьбе наших пропавших без вести соотечественников".