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Омбудсмен встретилась с вновь назначенным представителем МККК

Омбудсмен встретилась с вновь назначенным представителем МККК В связи с истечением срока полномочий Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева приняла главу Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариана Бауэри и новоназначенного главу миссии Драгану Коджичи.
Внутренняя политика
24 июня 2022 г. 21:43
Омбудсмен встретилась с вновь назначенным представителем МККК

В связи с истечением срока полномочий Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева приняла главу Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариана Бауэри и новоназначенного главу миссии Драгану Коджичи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Приветствуя гостей, С.Алиева рассказала о работе, проводимой МККК в нашей стране, и связях, налаженных с аппаратом омбудсмена. Касаясь судьбы 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести в годы Первой карабахской войны, омбудсмен подчеркнула необходимость активизации усилий по выяснению судьбы этих людей в послевоенный период.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества. Отмечена важность организации информационно-просветительских мероприятий по популяризации и применению норм международного гуманитарного права в рамках сотрудничества.

Омбудсмен поблагодарила А.Бауэри, пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности и поздравила нового представителя Д.Коджича с назначением на должность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman BQXK nümayəndəsi qarşısında itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı məsələ qaldırıb

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