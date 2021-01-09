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Омбудсмен встретилась с задержанным гражданином Армении

Омбудсмен встретилась с задержанным гражданином Армении В рамках деятельности Уполномоченного по правам человека (Oмбудсмена) Азербайджанской Республики в качестве Национального Превентивного Механизма в ходе посещений на местах проводится мониторинг условий содержания и обеспечения прав задержанных.
Внутренняя политика
9 января 2021 г. 19:29
Омбудсмен встретилась с задержанным гражданином Армении
Сабина Алиева

В рамках деятельности Уполномоченного по правам человека (Oмбудсмена) Азербайджанской Республики в качестве Национального Превентивного Механизма в ходе посещений на местах проводится мониторинг условий содержания и обеспечения прав задержанных.

Как передает Report со ссылкой на аппарат Омбудсмена, во время очередного такого визита Омбудсмен Сабина Алиева в конфиденциальном порядке встретилась с А.Г. из Армении, который был обнаружен и задержан на территории Азербайджана, освобожденной от оккупации.

Уполномоченный по правам человека выслушала его обращение, а также разъяснила его права, предоставив законодательные акты на его родном языке.

В рамках визита было отмечено, что, в соответствии с нормами международного права, в частности, положениями Женевских конвенций, права этого человека были обеспечены без какого-либо дискриминации, а также ему были предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь. Выражая удовлетворение условиями содержания, обращения, медицинского обслуживания и питания, А.Г. поблагодарил правительство Азербайджанской Республики за такое отношение к себе.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman işğaldan azad olunan ərazidə saxlanılan Ermənistan vətəndaşı ilə görüşüb

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