​Омбудсмен встретилась с солдатами и офицерами воинских частей, расположенных на линии фронта

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Эльмира Сулейманова посетила воинские части и подразделения азербайджанской армии, расположенные на линии соприкосновения войск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе минобороны.

Омбудсмен поинтересовалась положением военнослужащих, их служебными и социально-бытовыми условиями, поинтересовалась условиями оказания медицинской помощи, режимом питания, а также морально-психологическим состоянием солдат и офицеров.

В ходе встреч с военнослужащими состоялся разговор о правах человека, боевой подготовке и значимости военных знаний.