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    ​Омбудсмен встретилась с солдатами и офицерами воинских частей, расположенных на линии фронта

    В ходе встреч с военнослужащими состоялся разговор о правах человека, боевой подготовке и значимости военных знаний

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Эльмира Сулейманова посетила воинские части и подразделения азербайджанской армии, расположенные на линии соприкосновения войск.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе минобороны.

    Омбудсмен поинтересовалась положением военнослужащих, их служебными и социально-бытовыми условиями, поинтересовалась условиями оказания медицинской помощи, режимом питания, а также морально-психологическим состоянием солдат и офицеров.

    В ходе встреч с военнослужащими состоялся разговор о правах человека, боевой подготовке и значимости военных знаний. 

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